السعودية اليوم / سمو أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا



جيزان 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة لمواجهة تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية من العام ، وما يصاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري ، أن سُمُوّ أمير منطقة جازان وجه المحافظين ورؤساء المراكز وأمانة المنطقة والشؤون الصحية والمرور والدِّفَاع الْمَدَنِيّ والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء وكافة الأجهزة الأمنية والقطاعات الحُكُومِيّة ذات العلاقة، للاطِّلَاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طارئ.

وَأَكَّدَ المتحدث الرسمي للإمارة المكلف متابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المتواصلة لعمل مختلف الجهات بما يضمن تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سُمُوّه أوَّلاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة ، حاثًا مرتادي طرقات المنطقة خلال فترة نشاط الرياح لتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية راجياً السلامة للجميع.

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16:55ت م

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