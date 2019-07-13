شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: حقوق المرأة المتقاعدة لاتسقط بعد وفاتها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)بينت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وأنها تصرف للمستفيدين من ورثتها حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المؤسسة العامة للتقاعد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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