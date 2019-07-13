استحداث برنامج "راصد" لتجويد الخدمات الميدانية المقدمة لحجاج الخارج من الدول العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان _ مكة المكرمة

استحدثت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية مبادرات جديدة لتجويد الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن هذا العام، إذ عقدت أمس لقاء تعريفيا لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لشرح آلية برنامج "راصد" الميداني المعتمد من وزارة الحج والعمرة.

من جهته أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان على أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة سيكون له أثر كبير في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عن طريق تشكيل شركات فرعية تقوم بالدور التنفيذي لجميع الخدمات.

ولفت قطان لوجود متابعة دقيقة عن طريق وزارة الحج والعمرة من خلال شركات تتابع الخدمات في الحج بجانب المواصفات بدقة عالية.

ونبه رؤساء المكاتب لضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلا بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهامهم بكفاءة عالية.

من جهته شدد نائب رئيس المؤسسة الدكتور المطوف محمد بياري على أن العمل في المؤسسة هذا العام سيكون مختلفا، في ظل تحول المؤسسة لشركات مساهمة، الأمر الذي سيضع المؤسسة في مقدمة الركب بعد الانتهاء من النواحي التنفيذية، والبدء بالهيكلة الإدارية بشكل متواز.

وأوصى المشرف على البرنامج محمد الخزامي رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة باتخاذ الإجراءات النظامية وفق الدليل الإجرائي الشامل لأعمال الحج، مع التقيد والالتزام بأداء المهام المنوطة بكل عضو من أعضاء فريق المكتب بكفاءة وجودة عالية، ودعا المكاتب لأهمية التقيد بقواعد السلامة العامة لضمان حج آمن.

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وتطرق المشاركون في اللقاء إلى خطط النقل والتصعيد من خلال شرح بعض النقاط المهمة، إضافة إلى شرح آلية التقييم والمتابعة وأنظمة إدارة تقنية المعلومات المطبقة في موسم الحج لضمان عدم الوقوع في أخطاء.

مبادرات المؤسسة في موسم الحج

- الخيام متعددة الأدوار

- الحج الأخضر

- تقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن

- استحداث جهاز رصد ميداني

- اختيار مكاتب الخدمة لتعمل على تنفيذ المبادرات.