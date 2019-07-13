قانون عمرة المضيف 1440.. بشرى للمقيمين داخل أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة من وزارة الحج والعمرة

قانون عمرة المضيف 1440، صرح وكيل وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية، بأنه تم إصدار قانون جديد لصالح المواطنين والمقيمين داخل المملكة على أراضي المملكة، وأن قانون عمره المضيف سوف يتم تطبيقه خلال أيام قليلة، وتم إطلاق عليه قانون عمرة المضيف، حيث سيساهم ذلك القانون في تسهيل أداء فريضة العمرة لأقارب المواطنين في المملكة والمقيمين أيضا حيث تطبيقه سيدخل السرور على المقيمين.

كما صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية بأنه سيوجد عقوبات سوف يتم تطبيقها على المقيمين ضمن قانون عمرة المضيف في حالة عدم مغادرة المعتمر أو الحج الأراضي المقدسة.

قانون عمرة المضيف

ينص ذلك القانون الذي تم إصداره من وزارة الحج والعمرة في السعودية، وفق ما جاء في مجلة عكاظ السعودية، بأن مشروع قانون المضيف سوف يسنح للمواطنين داخل المملكة والمقيمين بها إحضار من 3 إلى 5 أشخاص ليتمكنوا من أداء فريضة العمرة حتى 3 مرات خلال عام، ولكن يوجد شرط حتى يتم ذلك الأمر بأن يكون المستدعين من أقارب المقيم من الدرجة الأولى، حيث يتكفل المضيف بخدمة المعتمرين مع بداية وصولهم حتى الانتهاء من مناسك العمرة.

طريقة تطبيق قانون عمرة المضيف

كما أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت على أن تأشيرات العمرة الخاصة بالمستضيفين ستصدر عن طريق السجل المدني للمواطن والمقيم، حيث يمكن للمضيف إحضار من يريد من ذويه لأداء مناسك العمرة.