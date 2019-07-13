قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.
جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.
يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر "المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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