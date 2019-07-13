"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.

يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.