غضب اتحادي بعد قرار التعاون في ملف آدم

سادت حالة من الغضب والسخط في الأوساط الاتحادية عقب رحيل المهاجم عبدالفتاح ادم نجم التعاون لصفوف النصر لمدة خمسة أعوام مقبلة وهو الذي كان ضمن مقدمة اهتمامات إدارة أنمار الحايلي في الميركاتو الحالي. وتقدم الاتحاد بأكثر من عرض رسمي للحصول على خدمات عبدالفتاح ووصل الطرفين لمراحل متقدمة في المفاوضات وتم وضع الخطوط العريضة لهذه الصفقة سواء في ما يخص شروط النادي او اللاعب ماليا.

ونال قرار إدارة محمد القاسم بتفضيل عرض النصر وتجاهل مطالب الاتحاديين انتقادات عديدة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اذ اكد محبي العميد ان التعاونيين لم يلتزموا بموقفهم رغم التقارب المالي بين العروض المقدمة. ووجهت الجماهير الاتحادية لإدارة ناديها رسائل مباشرة حول ضرورة التعاقد مع هارون كمارا لاعب القادسية وإتمام صفقة انتقاله لتعزيز الخطوط الأمامية وعدم الانتظار كثيرا وتفادي ما حدث في المفاوضات مع التعاون.