حقيقة قرار رفع أسعار البنزين في المملكة .. وكشف ملابسات الصورة المتداولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء تفيد بإصدار قرار برفع أسعار البنزين 91 إلى 1.57 ريال لكل لتر ، بزيادة مقدارها 12 هللة للتر الواحد بنسبة تقريبية 8.3% . وظهرت مع الخبر المتداول صورة تصميم من وكالة الأنباء السعودية “واس” يحمل تفاصيل الأسعار، وبالبحث في موقع الوكالة الرسمية اتضح أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن ولم تنشر ما يشير إلى ذلك.

وكان آخر قرار صدر بهذا الشأن قبل 3 أشهر، يوم 13 أبريل الماضي، حيث أعلنت شركة “أرامكو” عن رفع أسعار البنزين ابتداءً من يوم الأحد 14 أبريل، بعد مراجعة أسعار المنتج خلال 3 أشهر من أبريل إلى يونيو 2019، مشيرةً إلى أن الأسعار قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. وبالرجوع إلى موقع شركة أرامكو للاطلاع على الأسعار يتضح أنها في نفس المستوى السابق ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن، وفق الجدول المرفق .

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