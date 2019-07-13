محافظ الطائف يوجّه بإيقاف مبادرة “عينك على الطائف” لإساءتها للأهالي

وجه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بإيقاف مبادرة “عينك على الطائف”، بعدما أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي، الذي وصفها بالمستفزة لما تضمنه الإعلان عنها من مشاهد لا تمثل أبناء المحافظة. وشدد المحافظ على إعادة صياغة المبادرة من جديد وإظهارها بالشكل المطلوب، داعياً وفقاً لصحيفة “عكاظ” للتركيز على الإيجابيات والتشجيع عليها.
وكان القائمون على المبادرة نشروا مقطع فيديو ترويجيا للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة شباب من الطائف بملابس نوم وسراويل قصيرة يرتادون الأسواق وسط نظرات استياء المجتمع. وقابل عدد من المسؤولين والأهالي بالمحافظة المبادرة بانتقادات حادة، مطالبين بإلغائها، وهو ما دفع القائمين عل المبادرة للاعتذار مؤكدين أن ما حدث لم يكن عن قصد.
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