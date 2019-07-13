تحديد أوقات دوام البنوك خلال إجازة عيد الأضحى

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. حدّدت المؤسسة بداية إجازة عيد الأضحى المبارك مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8 أغسطس 2019، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18 أغسطس (حسب تقويم أم القرى).





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