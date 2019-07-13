فيديوجراف.. الدفاع المدني يحدد 4 خطوات للحماية من «حرائق المطابخ»

جدد الدفاع المدني تحذيره من مخاطر الزيوت التي تستخدم في الطبخ، خاصةً أنها المصدر الرئيسي لنشوب الحرائق بالمنازل.

وقام الدفاع المدني –عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»- بنشر فيديوجراف، بيَّن من خلاله أن المطبخ يُعتبر نطاقًا محفوفًا بالمخاطر؛ فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية، وأغلبها ينتج عن عملية القلي بالزيت أو غيره من الدهون.

ووجه الدفاع المدني عدة نصائح لتجنب مخاطر الزيوت؛ هي:

أولًا- عدم ترك الزيت على موقد الغاز دون رقابة.

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ثانيًا- متابعة العاملات بالمنزل وزيادة وعيهن بمخاطر الزيوت.

ثالثًا- التنظيف الدائم لموقد الغاز من آثار الزيوت المنسكبة عليه.

رابعًا- عند حدوث اشتعال للزيت يجب إغلاق الموقد لمنع حرارته من زيادة الاشتعال، ثم تغطية الوعاء المشتعل بغطاء أكبر منه لحجب الهواء عنه وإطفاء النار، أو إخمادها بقطعة قماش مبللة بالماء.

وكان الدفاع المدني بمنطقة نجران تمكن، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع بمطبخ منزل بحي آل منجم، بسبب عملية الطهي دون وقوع إصابات.