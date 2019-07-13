بالصور.. ملك ماليزيا يصل مطار جدة قادمًا من المدينة المنورة

وصل السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، اليوم السبت، إلى مدينة جدة، قادمًا من المدينة المنورة.

وكان في استقبال ملك ماليزيا، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور وعدد من المسؤولين.

وكان ملك ماليزيا قد غادر المدينة المنورة، في وقت سابق اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي، أمس الجمعة، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ كل من وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.