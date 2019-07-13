تركي بن طلال يطلق "عسير كذا أجمل"

‏أطلق أمير ⁧‫منطقة عسير، تركي ‬⁩ بن طلال بن عبدالعزيز، مبادرة ⁧‫(عسير كذا أجمل‬⁩)، تزامناً مع فعاليات ⁧‫صيف عسير‬⁩، والتي تشارك بها 36 جهة لتحقق 36 هدفاً سامياً في 36 مدينة وخلال 36 ساعة بأيدي 5700 طالباً وطالبة، وبمشاركة 7 إدارات تعليم و36 بلدية.



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