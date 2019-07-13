السعودية اليوم / جامعة الطائف تعتمد أسماء الطلبة المرشحين للقبول



الطائف 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

اعتمدت جامعة الطائف أسماء الطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم بعد تحقيقهم شروط القبول التي أعلنتها الجامعة في وقت سابق.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله عبدالله السواط أن الجامعة اعتمدت 15 ألف مقعد للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي المقبل 1440/ 1441, مبيناً أن إجراءات تثبيت القبول في الجامعة ستتم من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول، أو من خلال دخول الطالب على بوابة القبول والاطلاع على التخصص الذي جرى ترشيحه فيه.

وأشار إلى أن الفترة المحددة لعملية تثبيت القبول تستمر خمسة أيام، مبيناً أن أيقونة تثبيت القبول جرى تفعيلها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق السابع من ذو القعدة الجاري وحتى تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم غد الأحد الموافق 11 من الشهر نفسه.

وبيّن السواط أن الجامعة ستعلن عن المقاعد الشاغرة يوم الاثنين الموافق 19 ذي القعدة.

وأكد أن جامعة الطائف قد انتهجت مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها ومن ضمنها عملية القبول وستقوم الجامعة بنشر النسب الموزونة التي تم القبول عليها في الجامعة في جميع التخصصات، حيث سيتم نشرها عبر حساب الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": (

ودعا السواط الطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم

// انتهى //

15:56ت م

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الطائف 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساعتمدت جامعة الطائف أسماء الطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم بعد تحقيقهم شروط القبول التي أعلنتها الجامعة في وقت سابق.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله عبدالله السواط أن الجامعة اعتمدت 15 ألف مقعد للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي المقبل 1440/ 1441, مبيناً أن إجراءات تثبيت القبول في الجامعة ستتم من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول، أو من خلال دخول الطالب على بوابة القبول والاطلاع على التخصص الذي جرى ترشيحه فيه.وأشار إلى أن الفترة المحددة لعملية تثبيت القبول تستمر خمسة أيام، مبيناً أن أيقونة تثبيت القبول جرى تفعيلها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق السابع من ذو القعدة الجاري وحتى تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم غد الأحد الموافق 11 من الشهر نفسه.وبيّن السواط أن الجامعة ستعلن عن المقاعد الشاغرة يوم الاثنين الموافق 19 ذي القعدة.وأكد أن جامعة الطائف قد انتهجت مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها ومن ضمنها عملية القبول وستقوم الجامعة بنشر النسب الموزونة التي تم القبول عليها في الجامعة في جميع التخصصات، حيث سيتم نشرها عبر حساب الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ( [email protected] ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء بالتزامن مع تفعيل أيقونة تثبيت القبول.ودعا السواط الطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم الرياضية إلى ضرورة إجراء الاختبارات المطلوبة في 17 ذو الحجة المقبل.// انتهى //15:56ت م0061

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