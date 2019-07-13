تقرير.. أشهر 5 صفقات تمت عن طريق الشرط الجزائي

انضم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني الجديد، إلى قائمة أشهر الصفقات التي تمت عن طريق دفع الشرط الجزائي في فترات الانتقالات بين الأندية.

وأعلن برشلونة، الجمعة، تعاقده مع جريزمان قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ5 سنوات، حتى صيف عام 2024.

ودفعت إدارة برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، والبالغة 120 مليون يورو، للتعاقد مع الدولي الفرنسي.

وأعلن النادي الكتالوني أن برشلونة وضع شرطا جزائيا في عقده مع جريزمان تبلغ قيمته 800 مليون يورو.

وكان جريزمان هدفا للنادي الكتالوني منذ عامين، حيث حاول ضمه الموسم قبل الماضي، وهو ما قوبل بالرفض من الدولي الفرنسي الذي فضل البقاء مع الأتلتي في ذلك الوقت.

وانتظرت إدارة برشلونة حتى مطلع الشهر الحالي، وهو موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة.

وتستعرض "العين الرياضية" في التقرير التالي أبرز الصفقات التي تمت عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي.

انتقل البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 222 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ورفضت إدارة برشلونة التفاوض مع سان جيرمان لتقليل قيمة الشرط الجزائي، لتقوم إدارة النادي الباريسي بدفعه كاملا لرابطة الدوري الإسباني، وإعلان التعاقد رسميا مع الدولي البرازيل.

رونالدو





يعتبر الظاهرة البرازيلية رونالدو نجم السيليساو السابق من أشهر الصفقات التي تمت عن طريق الشرط الجزائي، حيث انضم إلى إنتر ميلان الإيطالي قادما من برشلونة في صيف عام 1997 مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 28 مليون يورو.

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وانضم رونالدو لـ"النيراتزوري" قادما من النادي الكتالوني بعد موسم واحد فقط قضاه معه، وهي الصفقة التي دخلت ساحات القضاء بين النادي واللاعب، ليضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتدخل وفك ارتباط النجم البرازيلي ببرشلونة وانضمامه لإنتر ميلان عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي بـ28 مليون يورو.

لويس فيجو





في صيف عام 2000 وجد نادي برشلونة نفسه مجبرا على التخلي عن نجمه البرتغالي لويس فيجو، بعد وصول عرض مغر له من الغريم التقليدي ريال مدريد الإسباني، لتكون الصفقة الأولى التي يبرمها فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بعد نجاحه في انتخابات رئاسة النادي.

وانضم فيجو لريال مدريد مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة مقابل 60 مليون يورو، وهي الصفقة التي خلقت العداوة بين اللاعب وجماهير النادي الكتالوني.

جونزالو هيجوايين





انضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من مواطنه نابولي في صيف عام 2016، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 90 مليون يورو.



ولم تكن هناك أي رغبة من نابولي في التخلي عن هيجوايين رغم امتداد عقده مع النادي لعدة مواسم، غير أن إدارة النادي الإيطالي اصطدمت برغبة اللاعب الذي أصر على الانتقال للبيانكونيري وتمت الصفقة في النهاية مقابل 90 مليون يورو.

ماريو جوتزه





في صيف 2013، أعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم ماريو جوتزه قادما من غريمه بروسيا دورتموند عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والتي بلغت حينها 37 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب ألماني في التاريخ وقتها، قبل أن يكسر مسعود أوزيل هذا الرقم في الصيف ذاته، بانضمامه إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو، قادما من ريال مدريد.

وأفصح جوتزه حينها عن سبب تحوله المفاجئ من دورتموند، الذي نشأ في أكاديميته، إلى البايرن، مؤكدا أن تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري كان سببا رئيسيا في ذلك.

وبسبب إعلان البايرن ضم جوتزه قبل نهاية موسم 2012-2013، حُرم اللاعب من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما التقى البايرن ودورتموند في ملعب ويمبلي.



