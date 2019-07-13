محمد عبده: نعيش مرحلة احترام الفن

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق فنان العرب محمد عبده على إطلاق اسم الفنان الراحل طلال مداح على مسرح المفتاحة بأبها.

وقال محمد عبده “شكراً لأننا نعيش اليوم مرحلة احترام الفن وتقييمه الصحيح، بإطلاق اسم أستاذنا الكبير طلال مداح على مسرح المفتاحة”.

يذكر أن وزارة الثقافة نقشت أول أمس الخميس، اسم الفنان الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية “المفتاحة”، تنفيذاً لقرار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، بتسمية المسرح باسم الفنان الراحل تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.

Advertisements

ووضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم “طلال مداح” كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، والذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعد مسرح “طلال مداح” من المسارح الشهيرة في المملكة ، ويقع وسط مركز الملك فهد الثقافي بأبها في قرية المفتاحة.

وشهد حفلات ومناسبات فنية كبيرة منذ منتصف التسعينيات، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000، التي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على إثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء إطلاق اسمه على المسرح تثميناً من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لمسيرة الفنان الراحل وتكريماً لذكراه.

ويأتي هذا التكريم في سياق اهتمام وزير الثقافة برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.