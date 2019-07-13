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صور.. موجهة غبار تضرب جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تشهد منطقة جازان هذه الأيام موجة غبار تحد من الرؤية وأيضاً تراكم الأتربة على الطرقات الفرعية.
وفي سياق متصل استنفرت أمانة منطقة جازان، وبلدياتها الـ 26، لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.
وأكد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان على المختصين بأمانة المنطقة وعلى كافة رؤساء بلديات منطقة جازان بكافة كوادرها البشرية والآلية للتعامل مع موسم الغبار، موضحاً بأن الأمانة والبلديات في حالة استنفار تام وفي جاهزية تامة، وأن الأعمال الميدانية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية.
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