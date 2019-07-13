جامعة سعودية تعلن ارتفاع عدد المتفوقات بـ7 أضعاف أعداد الطلاب

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشف إعلان لجامعة الملك الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن عدد الطالبات المتفوقات يفوق عدد الطلاب الذكور بمعدل 7 أضعاف تقريبا، مشيرة إلى أن عدد المتفوقين بالجامعة بلغ ٤٤٨٧، (٥٠٦ طالب و ٣٩٨١ طالبة).

وكانت الجامعة أعلنت صرف مكافأة تفوق مقدارها ١٠٠٠ ريال للطلاب المتفوقين والمتفوقات بالجامعة، موضحة أنه تم إيداع المكافآت في حساباتهم.