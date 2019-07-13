الان تتابع جامعة سعودية تعلن ارتفاع عدد المتفوقات بـ7 أضعاف أعداد الطلاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشف إعلان لجامعة الملك الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن عدد الطالبات المتفوقات يفوق عدد الطلاب الذكور بمعدل 7 أضعاف تقريبا، مشيرة إلى أن عدد المتفوقين بالجامعة بلغ ٤٤٨٧، (٥٠٦ طالب و ٣٩٨١ طالبة).
وكانت الجامعة أعلنت صرف مكافأة تفوق مقدارها ١٠٠٠ ريال للطلاب المتفوقين والمتفوقات بالجامعة، موضحة أنه تم إيداع المكافآت في حساباتهم.
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