شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد في «شونج شوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) حذرت قنصلية المملكة العربية

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين من التواجد في منطقة «شونج شوي» الواقعة شمال هونج كونج على الحدود مع الصين، نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد في «شونج شوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.