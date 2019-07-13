شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 4 فرص للمعلمين للحصول على «الرخصة التعليمية» خلال 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم. أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم. وأضاف العصيمي أن وزارة التعليم تعطي الأولوية لمصلحة مهنة المعلم ودعمه، ولذلك أكدت اللائحة أن للمعلم 4 فرص خلال 4 سنوات للحصول على الرخصة. وأضاف العصيمي: يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية ، ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، وتعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.



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