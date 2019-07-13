محمد بن مسعود - الدمام - مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين.

وبررت القنصلية في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن "شونج شوي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13 دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين.

وبررت القنصلية في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 Advertisements 03:53 PM مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين.

وبررت القنصلية في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ، القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن "شونج شوي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن "شونج شوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.