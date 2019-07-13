، "تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفال ،

- 1/2
- 2/2
أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج.
وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.
وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم.
وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".
"تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفالمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-13
أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج.
وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.
وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم.
وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
03:49 PM
بعد اطلاع "آل مغيرة" على المدارس المنفذة لـ"الطفولة المبكرة"
أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج.
وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.
وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم.
وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".
، "تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.