محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.

وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر. "المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13 قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.

وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر. Advertisements 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 03:12 PM قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.

وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر. ، "المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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