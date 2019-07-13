ابتكار مائي سعودي حديث العالم

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

استطاع فريق من الباحثين تطوير جهاز لتنقية المياه يستطيع توفير خدمات متعددة للعديد من الناس الذين يعانون نقص المياه أو إمدادات الطاقة.

واهتمت وسائل الإعلام الدولية بالاختراع السعودي، خاصة وأن هذا الجهاز لا يُبقي الماء خاليًا من الملوثات فحسب، ولكنه ينتج أيضًا كهرباء مجانية.

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يذكر أن تنقية المياه هي الطريقة الوحيدة لتوفير مياه الشرب للكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 740 مليون شخص حول العالم، لكن تلك العملية تبدو طويلة وتستهلك الكثير من الكهرباء، وهذا هو السبب في أن العديد من مواطني البلدان النامية لا يملكون مياهاً نظيفة للشرب.

وقام فريق من الباحثين في المملكة بعمل الاختراع، وهو جهاز قادر على حل المشكلتين – تنقية المياه والكهرباء، حيث يستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، ومن ثم استخدام الأخيرة في تنقية المياه.

وهذه العملية هي ضربة ناجحة للمناطق القاحلة سواء في المملكة أو خارجها، حيث يوجد الكثير من الشمس وندرة في مياه الشرب، ويبدو الميزة الأكبر في هذا الاختراع هو أنه ليس للاستخدام الصناعي فقط.

ووفقًا للباحثين، يمكن إعداد هذا الجهاز في المنزل وتوليد الطاقة والحصول على مياه نظيفة في نفس الوقت، كما أن هذا النهج يمكن استخدامه في الزراعة.