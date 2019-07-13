شكرا لقرائتكم لائحة الوظائف التعليمية.. محفزة وكاشفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن العديد من المتخصصين والخبراء لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ودورها في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية كونها محور بناء الإنسان والنهوض بأي مجتمع.

وعلق د. حسن بن فهد الهويمل‏ أستاذ غير متفرغ بجامعة القصيم بقوله “قضيت في الوظائف الحكومية ٦٢ عاما منها ٥٤ عاما في التعليم، ولم أزل أستاذاً غير متفرغ للأدب، والنقد”.

لائحة محفزة وكاشفة

وأضاف أن “اللائحة الجديدة محفزة، وفارزة، وكاشفة. لا مكان فيها للمتثائبين. مخرجات التعليم تستدعي التحرف، لأنها في وضع ملفت للنظر ، وبخاصة التعليم النظري. نسأل الله التوفيق لوزارة التعليم، ولرجالاتها الأكفاء”.

وعلقت المشرفة التربوية لطيفة الدليهان، على اللائحة بقولها: “ولماذا التشاؤم.. استخراج الرخصة سيحميك وظيفيًّا من أي تعسف في الأداء، كما سيمنحك الكثير من المميزات غير الحصول على العلاوة فقط:١- الترشيح للمناصب القيادية، ٢- الترقية لرتبة أعلى، ٣- الترشيح على جائزة التميز، ولا أظن أحدًا سيفشل في الاختبار لثقتي في قدراتكم ومهاراتكم”.

مميزات وحوافز

وأضافت أن “اللائحة جاءت بمميزات وحوافز فلماذا نتجاهل الجانب الإيجابي منها، ولنكن واقعيين، أليس جميعنا زاد راتبه ومنا من عادت علاوته بعد توقفها وأتيحت لنا فرصة الترقية بعد أن كنا مجمدين على مستوى واحد حتى نتقاعد؟! لماذا نترك جميع هذه المميزات ونركز على الرخصة، وكأننا سنعجز عن اجتيازها؟!”.

وأشارت إلى أن “إجراءات تطبيق اللائحة قابلة للتعديل ونقترح على الوزير أن يكون الاختبار الأول مجانيًّا، وأن يقتصر على الترقية من رتبة إلى رتبة فقط”.

المعارضون ثلاثة

وقال المعلم عبدالواحد السهيان إن ‏المعارضين لـ ‎لائحة الوظائف التعليمية أحد ثلاثة:

– معلم كسول لا يحب الاجتهاد ولا يريد غيره أفضل منه

– مطبل ومع الخيل ياشقراء

– عدو داخلي أو خارجي مغرض ومؤجج

وأضاف أن اللائحة سيكون لها أثر كبير بإذن الله في تطوير العملية التعليمية وسيحصد ثمارها طلابنا، كما أنها رفعت رواتب المعلمين وعلاواتهم لكن بحقها.

وقال عبدالله: “‎نتمنى تعميم لائحة الوظائف التعليمية على جميع قطاعات الدولة الصحية والمدنية والهندسية والعسكرية (الإدارية)، من يشتكي من هذه اللائحة حسب وجهة نظري شخص لا يريد أن يقدم شيئاً لمهنته ووظيفته للارتقاء بها، وأعتقد الشخص الناجح والمنتج سوف يفرح بها”.

وقال بدر البلوي إن أكثر 4 وزارات مدنية عملت جهود إصلاحية هيكلية تنظيمية هي:

Advertisements

1- وزارة العدل

2- وزارة التعليم

3- وزارة الصحة

4- وزارة الخدمة المدنية

-اللوائح المالية :

التعليم

الصحة قريبًا

-المعايير المهنية للوظائف

التعليم

عدة وزارات قريبًا

-هذه الجهود ( مستهدفات) ضمن مسار رؤية 2030

المرحلة من لا يستوعبها لا تستوعبه

وأضاف في تغريدة أخرى “المرحلة من لا يستوعبها لا تستوعبه، والصورة الذهنية للموظف التقليدي انتهت ، الوظائف = عطاء ومخرجات وتقييم ، خلف الوزارات الآن جهاز حكومي اسمه أداء ، الوزارات تعمل بتسابق مع الزمن لتحقيق المستهدفات، عزيزي الموظف كن مستعد للمرحلة وطوّر مهاراتك وقدراتك”.

يذكر أن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، أكد أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشدداً على أهمية “تمهين التعليم” بوصف المعلم ركناً من أركان تطوير قطاع التعليم في السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التعليم أول أمس الخميس، بمشاركة سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، والدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم.

طمأنة المعلمين والمعلمات

وجدّد الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول إلى مجتمع طموح في المستقبل، وتتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن مهنة المعلم تعد الركيزة الأساسية في منظومة التعليم، مشدداً على أن تطوير أدوات وعناصر أدائها سيبثّ الطمأنينة لولاة الأمور، أن من ائتمنوا على تعليم أبنائهم وبناتهم يتمتعون بالمهنية والكفاءة، في منظومة متكاملة لتقويم الأداء.

ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، وبيّن أنها عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة، تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، ولا سيما في جانب أدوات تقويم المعلم.

الكفاءة والالتزام

وشدّد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عادّاً ذلك معلماً رئيساً من معالم اللائحة.

وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة، من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكداً على أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة، مطلب لكل معلم مثابر ومتميز، التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.