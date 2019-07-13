- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحوثي يسمم عقول أطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحوثي يسمم عقول أطفال اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية تتواصل في اليمن، على مرأى ومسمع من العالم، والضحية الأبرياء من المدنيين خاصة الأطفال.
وفي هذا السياق أكد مراقبون قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بافتتاح مراكز صيفية بمدارس صنعاء، لتدريس المناهج المتطرفة لأطفال اليمن.
ويعتمد الحوثيون في ذلك على منهج شريعتهم كتاب الدخل الأخضر، ويستهدفون من ذلك غرس أفكار إرهابية في عقول الأطفال، فمَن ينقذ نشء اليمن من هذه الممارسات الطائفية الإرهابية؟!
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يسمم عقول أطفال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.