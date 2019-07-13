الحوثي يسمم عقول أطفال اليمن

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية تتواصل في اليمن، على مرأى ومسمع من العالم، والضحية الأبرياء من المدنيين خاصة الأطفال.

وفي هذا السياق أكد مراقبون قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بافتتاح مراكز صيفية بمدارس صنعاء، لتدريس المناهج المتطرفة لأطفال اليمن.

ويعتمد الحوثيون في ذلك على منهج شريعتهم كتاب الدخل الأخضر، ويستهدفون من ذلك غرس أفكار إرهابية في عقول الأطفال، فمَن ينقذ نشء اليمن من هذه الممارسات الطائفية الإرهابية؟!