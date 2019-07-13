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2019-07-13 فيتش تخفض تصنيفها الائتماني لتركيا متابعات الخليج 365 - متابعة خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية. Advertisements وقالت وكالة فيتش إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها. وأضافت أن إقالة مراد جتينقايا من رئاسة البنك المركزي يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا.









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