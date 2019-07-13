زلزال بقوة 5.5 درجة بالفلبين

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين اليوم.

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وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كم وعلى بعد 9 كم جنوب شرق بلدة كاراسكال.

ولفت المعهد النظر أن سكان مدن بوتوان وتانداغ وكاغايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوبي الفلبين شعروا أيضًا بالزلزال، مضيفًا أنه تم الشعور به أيضًا في مدينة سيبو بوسط الفلبين.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.