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تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران 

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2019-07-13

تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران 

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه ، وخباش ، وشرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.





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