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فارس مهدي على مسرح طلال مداح
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها
قدّم الفنان فارس مهدي مساء أمس لجمهوره عدداً من الأغاني القديمة والجديدة وذلك على مسرح طلال مداح بأبها، والتي تفاعل معها الجمهور المتشوق لسماع أغانيه.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات حفلات موسم صيف عسير لعام 1440هـ، الذي نظمته روتانا وهيئة الترفية على مسرح طلال مداح.
وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً وامتلأت المقاعد بالكامل مع نفاد تذاكر الدخول.
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