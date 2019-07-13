وظائف نسائية في تعليم شرورة

2019-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة بالتعاون مع شركة مدهل للحراسات الأمنية عن توفر عدد (8) وظائف شاغرة للنساء، على مسمى “حارسات أمن”؛ وذلك للعمل بعدد من مدارس البنات التابعة لتعليم شرورة.

وأبرزت الإدارة، أن الشروط المطلوبة هي:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. أن تكون مسجلة في برنامج ساعد.

. الحصول على الشهادة الابتدائية، ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

. أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

. أن تكون لائقة طبياً.

. لديها القدرة الصحية والبدنية للقيام بمهام عملها.

. ألا تكون مرتبطة بوظيفة أخرى.

. الالتزام بالسلوك العام وعدم تورطها في قضايا أمنية.

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. التقيد بالزي المحدد للعمل.

. القدرة على التعامل مع الحاسب.

. العمل ستة أيام في الأسبوع.

. التقيد بالعمل لمدة (8 ساعات) يومياً.

وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة (مع إحضار الأصول للمطابقة) هي:

– ملف علاقي.

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة المؤهل.

– صورة الحساب البنكي.

– استمارة تسجيل ساعد.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل متاح وذلك بدءًا من اليوم السبت الموافق 1440/11/10هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1440/11/12هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)