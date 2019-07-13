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الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة والان مع التفاصيل
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من (72) دولة حول العالم
واس - الخليج 365:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.
أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، مؤكدًا أن أمر الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبين معاليه، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، يأتي متوافقًا مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائمًا لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.
وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه وصل إلى (52.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.
ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله – على حرصهم وعنايتهم الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام وواجباته بأمن ورخاء، سائلًا المولى – عز وجل – أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خيرٍ وخدمات جليلة يلمسها كل من قصد بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.
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