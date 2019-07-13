الان تتابع وزارة التعليم: الرخص المهنية من اختصاص هيئة تقويم التعليم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أكد مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم.
وأضاف العصيمي، في بيان، أن وزارة التعليم، مع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، لذا أكدت اللائحة أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة.
واستطرد: “يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية، كما يتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة.
واختتم موضحا أن وزارة التعليم تعكف الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.
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