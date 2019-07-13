السعودية | شاهد.. حضور هائل لـ"سوبر جونيور" بجدة وسفير كوريا يشارك

شكرا لقرائتكم شاهد.. حضور هائل لـ"سوبر جونيور" بجدة وسفير كوريا يشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أخيراً، وبعد طول انتظار، تمكن المعجبون العرب من حضور الحفل الخاص بالفرقة الكورية Super Junior ضمن موسم جدة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، ضمن مواسم السعودية، مسلطين الضوء على مدينة جدة والسياحة فيها وإبراز معالمها الأثرية والعمرانية والثقافية.

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وقد حيّا فريق Super Junior جمهوره بقوله: "السلام عليكم. وأخيراً نحن هنا. السعودية نحبكم، وهذه أول زيارة لنا هنا، وسنفعل هذا اليوم وكل يوم، فهل أنتم مستعدون؟ هوب.. هوب".

وقدمت الفرقة العديد من أغانيها بعرض راقص وجاذب، كما فاجأت الفرقة جمهورها بألبومها الجديد، الذي غنت منه بعض الأغاني، متفاعلاً معها الحضور بشكل لافت وقوي.

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وقام أعضاء الفرقة بالبث المباشر من موقع الحفل عبر منصات التواصل، ليشاهد باقي المعجبين الذين لم يستطيعوا حضور العرض الاستعراضي للفرقة، كما شارك العديد منهم الصور والمقاطع المصورة للحفل.

طاقم الفرقة قد عبروا عن مشاعرهم بتواجدهم بالسعودية بحفلهم الأول قائلين: "شكراً جزيلاً لحبكم لنا من السعودية، إنها لحظات تاريخية، وللموسيقى الكورية، كأول فرقة كورية تقدم عرضاً في السعودية، ودافعنا للاستمرار هو حب المعجبين لنا طوال مسيرتنا، كما نشكركم على وضع صورنا على أكبر شاشة للإعلان".

وقد تفاعل السفير الكوري لدى السعودية مع إيقاعات وأغاني سوبر جونيور في موسم جدة، والذي كان من ضمن الحضور المتواجد بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في الوقت الذي نفذت فيه التذاكر للحفلتين خلال 4 ساعات من طرحها للجمهور، رغم تعطل الموقع لأكثر من ساعتين.

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية أن "الفرقة تقدم حفلاً منفرداً لها لأول مطرب كوري جنوبي بعد المطربة الأميركية، ماريا كاري، ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي".

وقال المنفذون للحفل في بيان، إن التبادل بين كوريا الجنوبية والسعودية أصبح أكثر أهمية في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيول مؤخراً، متطلعة إلى أن تلعب حفلة الفرقة المقررة في جدة دور الجسر للتبادل الثقافي بين البلدين.