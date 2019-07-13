، كم يوماً باقياً لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة؟ عدّاد "المدنية" يكشف ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكّدت أن التحديث جاء عملاً تكاملياً مكثّفاً مع "التعليم" والجهات ذات العلاقة

كشف عدّاد أدرجته وزارة الخدمة المدنية ضمن موقعها الرسمي عن الوقت المتبقي لدخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ؛ حيث أظهر أنه لم يتبقَ سوى 162 يوماً من مهلة 180 يوماً التي حدّدتها.

وقالت الوزارة إن تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عمل تكاملي مكثّف بينها وبين وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة مشيرة إلى أن ذلك جاء سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية؛ إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وبيّنت أن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من عام 1441هـ، وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء سلّم رواتب الوظائف التعليمية.

وكانت وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية قد أسدلتا الستار على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، الخميس الماضي، التي حملت عديداً من المزايا والتغيرات الجذرية، ومنها: ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم مساعد، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال السنوات الخمس الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف: معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، موضحاً أنه سيُعطى المعلمون والمعلمات فرصاً عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

كما اهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزءٍ من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.