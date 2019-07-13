صور.. مجموعة من كبار السن والمتقاعدين السعوديين يصعدون قمة “جبل إيفرست”

تمكنت مجموعة من كبار السن والمتقاعدين السعوديين من الصعود إلى قمة جبل إيفرست بجبال الهيملايا بالنيبال، ضمن فريق ضم 16 سعودياً آخرين، حيث قام الفريق برفع الأذان ورفع علم المملكة على المخيم الرئيسي لإيفرست.

واستغرقت رحلة الصعود 15 يوماً، مر خلالها الفريق بالعديد من الأودية والشلالات، وعبروا جسوراً معلقة إلى أن وصلوا إلى ارتفاع 3700 متر فوق سطح البحر، ووفقاً لصحيفة “الوطن” فإن عدداً من المتسلقين فقدوا الوعي خلال الرحلة، غير أنهم تمكنوا بعد تلقيهم الإسعافات الأولية من مواصلة التقدم. وقطع الفريق خلال الرحلة مسافة تصل إلى 90 كم حتى الوصول إلى المخيم الرئيسي لإيفرست، حيث قاموا برفع النداء لأذان الظهر، ورفع علم المملكة والتقاط الصور التذكارية بالموقع. من جهتها، نظمت سفارة المملكة في نيبال احتفالاً كرمت خلاله الفريق التابع لفريق “أكام الجزيرة” المؤلف من مجموعة من المتقاعدين وكبار السن.