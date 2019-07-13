الكشف عن الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ في المملكة.. وهذا موعد تطبيق القرار

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية وضع سعر معياري (حد أدنى) لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ باستثناء السيجار في المملكة وذلك لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية. وبحسب الصحيفة الرسمية “أم القرى، سيكون الحد الأدنى لكافة العلامات التجارية للسجائر هو ثمانية ريالات (2.13 دولار) لعلبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، و25 ريالاً (6.66 دولار) للتبغ (الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام.

كما تم تحديد سعر (المنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار 250جم مع الأخذ بالاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ. ومن المقرر تطبيق القرار اعتباراً من يوم 4/4/1441 هـ الموافق ليوم 1/12/2019. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أجلت في يونيو الماضي تطبيق الضريبة الانتقائية التي كان مقرراً تطبيقها بدءاً من يوم 1 يوليو 2019، وقالت، حينها، إنه سيتم البدء في تطبيقها في الأول من ديسمبر 2019.