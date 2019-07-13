هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها تطليق ضرتها؟.. “بن خنين” يوضح

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها تطليق ضرتها، لافتاً إلى أن ذلك مُحرم ولا يجوز شرعاً.
وقال “بن خنين” وفقاً لـ”عكاظ”، إن الأحاديث النبوية في هذا الأمر تدل على أن المرأة ليس لها الحق أن تطلب من زوجها أن يُطلق ضرتها لتظفر به، ولا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداءً قبل أن تعقد عليه.
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