حادث مُروِّع.. مصرع زوجين وطفلتهما بـ«صدمة شاحنة» في الطائف

لقي زوجان وطفلتهما مصرعهم؛ جرّاء حادث تصادم مروّع وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بطريق حضن بمحافظة الطائف.

وقال الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في تصريحات صحفية، إنّ بلاغًا ورد للهيئة بتصادم سيارة وشاحنة، ما أسفر عن مصرع الأب والأم والطفلة، فيما أصيب قائد الشاحنة بإصابات متوسطة.

وأظهرت صور لسيارة الأسرة أنها تعرضت لدهس من قبل الشاحنة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأضاف المتحدث، أنّه تمّ على الفور الدفع بثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري لاتخاذ اللازم، موضحًا أنّ المصاب تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز .