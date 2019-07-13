كراني: شبه انعدام في الرؤية على عدة مناطق.. السبت

توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، شبه انعدام للرؤية على عدة مناطق بالمملكة، اليوم السبت، في الوقت الذي استنفرت فيه أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ26، لمواجهة موسم الغبار، كما نبَّهت الأرصاد من تدني الرؤية بمنطقة الرياض حتى السابعة من مساء اليوم.

وأشار كراني- عبر حسابه بموقع التواصل (تويتر)- إلى استمرار نشاط الرياح على الشمال، والوسط، والشرق، والساحل الغربي، خاصة جنوبه، مع تدنٍ للرؤية يصل لشبه انعدام.

وأضاف خبير الأرصاد، أن انعدام الرؤية وارد على جنوب الساحل الغربي، مع وجود سماء غائمة جزئيًا على المصايف، وجنوبًا حتى جازان، مع فرصة خلايا ممطرة، ناصحًا بتجنب أشعة الشمس.

وتشهد بعض مناطق المملكة موجة غبارية، خاصة في جازان، أسفرت عن وقوع حوادث مرورية متعددة، كما وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي الى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السابعة من مساء السبت.

Advertisements

واستنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ26، لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة؛ لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية، التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

من جانبه، تابع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كذلك على مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.