هنَّأت القيادة السعودية، اليوم السبت، كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، والرئيس العراقي برهم صالح؛ بمناسبة يوم الجمهورية.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.
كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة إلى الرئيس العراقي، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيسين الفرنسي والعراقي بـ«اليوم الوطني» و«يوم الجمهورية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.