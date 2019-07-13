السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن تشارك في الزيارة الطلابية الخليجية الثامنة في"باكو"



الدمام 10 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 13 يوليو 2019م واس

شاركت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في فعاليات الزيارة الطلابية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربي المقامة بجمهورية أذربيجان "باكو" خلال الفترة من 1 الى 8 من شهر يوليو الحالي التي اشتملت على برامج ثقافية وتبادل للتجارب مع الجامعات المشاركة وزيارات للجامعات الأذربيجانية للاستفادة من الخبرات والتجارب والفرص لديهم.

وأكد رئيس وفد الجامعة عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري أن هذه الرحلة أسهمت في إبراز ثقافة الوطن وإنجازات الجامعة وتسليط الضوء على دور رؤية المملكة 2030 في دعم عملية التعليم والوصول به إلى أعلى مستويات الجودة والإنجاز الى جانب الزيارات العلمية والثقافية التي تهدف إلى زيادة الترابط وتعزيز روح المواطنة بين أبناء دول المجلس الخليجي التي بدورها ستعطي نتائج إيجابية مستقبلا للطلبة المشاركين بالزيارة من خلال وجودهم معا خلال تلك الرحلات.

وأضاف أن تبادل الحديث والنقاش في الأمور الثقافية، يكسب الطلبة مزيدا من الخبرة والاستكشاف في جميع المجالات المتنوعة، ويعزز أواصر الأخوة والمحبة وتبادل الخبرات بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ومساهمتها في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية والاجتماعية، وكذلك يسهم في التعرف على ثقافات الدول الأخرى وأهم المعالم السياحية والحضارية التي تشتهر بها.

وشارك في هذه الزيارة مجموعة من الطلاب ورؤساء الأندية الطلابية من كليات الجامعة وعدد من منسوبي العمادة.

// انتهى //

12:30ت م

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