الان تتابع ملك ماليزيا يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: وصل جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الى جدة. وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة و معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور وعدد من المسؤولين.

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