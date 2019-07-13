الان تتابع الرقابة: نتابع شكاوى حول توظيف أقارب مسؤولين بالجوف والحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365: أوضحت هيئة الرقابة السعودية أنها تتابع شكاوى حول توظيف عدد من أقارب مسؤولين ببلديتي الجوف والحدود الشمالية. مضيفة أنها تتابع أيضا قيام رئيس بلدية القريات بالسماح لأحد الموظفين بالدراسة في المملكة الأردنية بطريقة غير نظامية.

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