الان تتابع سيدة تلد في مهرجان للتسوق بأبها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرح المتحدث الاعلامي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي محمد بن حسن الشهري أن الهيئة شاركت في مهرجان ابها للتسوق ١٤٤٠ بفرق إسعافية وفرق تطوعية ومعرض دائم
وأوضح : أن الهيئة باشرت عددا من الحالات في المهرجان تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة بلغ عددها١٤٠ حاله منها ١٠ حالات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية.
وأضاف الشهري أن من بين الحالات حالة ولادة، و تم التعامل معها بمهنية عالية، وبعد أن تمت الولادة في جناح الهيئة في المهرجان نقلت عن طريق الفرقه الاسعافيه للمستشفى.
تأتي هذه الإحصائية من بدايه انطلاق المهرجان بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٠ حتى تاريخ التصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تلد في مهرجان للتسوق بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.