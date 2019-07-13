سيدة تلد في مهرجان للتسوق بأبها

جدة - عمرو شويل صرح المتحدث الاعلامي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي محمد بن حسن الشهري أن الهيئة شاركت في مهرجان ابها للتسوق ١٤٤٠ بفرق إسعافية وفرق تطوعية ومعرض دائم

وأوضح : أن الهيئة باشرت عددا من الحالات في المهرجان تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة بلغ عددها١٤٠ حاله منها ١٠ حالات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية.

وأضاف الشهري أن من بين الحالات حالة ولادة، و تم التعامل معها بمهنية عالية، وبعد أن تمت الولادة في جناح الهيئة في المهرجان نقلت عن طريق الفرقه الاسعافيه للمستشفى.

تأتي هذه الإحصائية من بدايه انطلاق المهرجان بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٠ حتى تاريخ التصريح.