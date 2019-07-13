السعودية | لأول مرة بالسعودية.."سوبر جونيور" الكورية: تحقق الحلم

شكرا لقرائتكم لأول مرة بالسعودية.."سوبر جونيور" الكورية: تحقق الحلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت فرقة سوبر جونيور الكورية بالأمس حفلها الغنائي الأول من جولتها العالمية "سوبر شو ٧ أس" والتي كان ختامها في السعودية، بحضور جمهور عريض أشعل الحفل في واحدة من أهم وأكبر الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات موسم جدة هذا العام في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الحفل الغنائي الكوري الأول من نوعه على مستوى المملكة بلغ عدد حضوره ما يزيد على 4000 شخص، وقد كشفت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن نفاد تذاكر الحفلة الرئيسية والحفلات التابعة لها.

"العربية" التقت أعضاء "سوبر جونيور" وفي لقاء مطول لبرنامج صباح العربية سيعرض قريباً، حيث عبروا عن سعادتهم وبأن الحلم تحقق أخيراً في القدوم إلى السعودية ولقاء المعجبين العرب، وأنه لشرف كبير لهم أن يكونو أول فرقة كورية من فن الكيبوب وآسيوية يتم دعوتها للسعودية.

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كما شارك الحفل السفير الكوري في المملكة جو بيونغ ووك وعدد من الشخصيات الدبلوماسية الكورية، والذي بدوره قال إن فرقة سوبر جونيور صنعت تاريخاً ثقافياً جديداً في المملكة.

عروض متواصلة

هذا وتتواصل الليلة، عروض فن الكيبوب في "الجوهرة" في ليلة يشارك فيها مجموعة من الفرق الكورية الشبابية. سيفتتح الحفل الفرقة الصاعدة "Stray Kids" من شركة "جاي واي بي" الترفيهية والتي انطلقت عام 2018 وحققت شهرة واسعة بين محبي فن الكيبوب. الفرقة تضم تسعة أعضاء هم: تشان، وو جين، مينهو، تشانغبين، هيونجين، جيسونغ، فيليكس، سيونغمين و جونغ إن.

بعد ذلك، ستقدم فرقة سوبر جونيور "D&E" عروضها الخاصة، وهي الفرقة الفرعية الخامسة من فرقة سوبر جونيور وتضم الثنائي: دونغهيي وانهيوك. الفرقة ظهرت لأول مرة عام 2011 بأغنيتها "أوبا، أوبا" والتي حققت نجاحاً منقطع النظير في كوريا الجنوبية واليابان. الفرقة كان لها عودة هذا العام بألبومها الكوري الثالث Danger وانطلاق جولتها العالمية في آسيا. كما سيتمتع الجمهور بعروض فرقة سوبر جونيور الفرعية الثانية وهي "سوبر جونيور KRY"، الفرقة الفرعية الأولى التي من "سوبر جونيور" وظهرت عام 2006م. الفرقة تتألف من الأصوات الرئيسية الأقوى في الفرقة يسونغ، ريوك، وكيوهيون.

وتعرف فرقة سوبر جونيور منذ 13 عاماً بكونها إحدى أشهر الفرق الغنائية في مجال موسيقى K-pop لدى الشباب والصغار في آنٍ معاً حول العالم، وهو من أنواع الموسيقى النابضة المصحوبة باستعراضاتٍ راقصة، تميزها الألوان الزاهية والجذابة، وقد حازت الفرقة شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم. كما تعرف بأنها من أوائل الفرق التي ساهمت في نشر موسيقى الكيبوب في العالم.