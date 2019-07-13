، طريق الموت بين "حضن وتربة" يحصد أرواح شخص وزوجته وطفلتهما ،

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توفيَ قائد مركبة وزوجته وطفلتهما، وأصيب سائق شاحنة بإصابة متوسطة، بعد تصادمهما على طريق حضن المؤدي لمحافظة تربة فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي: غرفة العمليات تلقّت البلاغ على الرقم "٩٩٧"، ووجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري إلى الموقع.
وأضاف: اتضح أن مركبة من نوع فورد قد تصادمت مع شاحنة؛ مما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهما، فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابة متوسطة.
وأشار إلى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
يُشار إلى أن طريق "حضن – تربة"، يطلق عليه الأهالي اسم: "طريق الموت"؛ بسبب كثرة وقوع الحوادث عليه، وكثرة الجمال السائبة التي تسير فيه. وطالب الأهالي الجهات المختصة بمعالجة ما يعتريه من خلل؛ حفاظًا على الأرواح.
طريق الموت بين "حضن وتربة" يحصد أرواح شخص وزوجته وطفلتهمافهد العتيبي الخليج 365 2019-07-13
توفيَ قائد مركبة وزوجته وطفلتهما، وأصيب سائق شاحنة بإصابة متوسطة، بعد تصادمهما على طريق حضن المؤدي لمحافظة تربة فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي: غرفة العمليات تلقّت البلاغ على الرقم "٩٩٧"، ووجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري إلى الموقع.
وأضاف: اتضح أن مركبة من نوع فورد قد تصادمت مع شاحنة؛ مما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهما، فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابة متوسطة.
وأشار إلى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
يُشار إلى أن طريق "حضن – تربة"، يطلق عليه الأهالي اسم: "طريق الموت"؛ بسبب كثرة وقوع الحوادث عليه، وكثرة الجمال السائبة التي تسير فيه. وطالب الأهالي الجهات المختصة بمعالجة ما يعتريه من خلل؛ حفاظًا على الأرواح.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:00 PM
عقب تصادم مع شاحنة أسفر عن إصابة قائدها.. والهلال الأحمر باشر الموقع
توفيَ قائد مركبة وزوجته وطفلتهما، وأصيب سائق شاحنة بإصابة متوسطة، بعد تصادمهما على طريق حضن المؤدي لمحافظة تربة فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي: غرفة العمليات تلقّت البلاغ على الرقم "٩٩٧"، ووجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري إلى الموقع.
وأضاف: اتضح أن مركبة من نوع فورد قد تصادمت مع شاحنة؛ مما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهما، فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابة متوسطة.
وأشار إلى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
يُشار إلى أن طريق "حضن – تربة"، يطلق عليه الأهالي اسم: "طريق الموت"؛ بسبب كثرة وقوع الحوادث عليه، وكثرة الجمال السائبة التي تسير فيه. وطالب الأهالي الجهات المختصة بمعالجة ما يعتريه من خلل؛ حفاظًا على الأرواح.
، طريق الموت بين "حضن وتربة" يحصد أرواح شخص وزوجته وطفلتهما ،
المصدر : الخليج 365
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