، بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة ،

لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.
وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.
وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.
وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.
وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".
ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.
بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13
لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.
وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.
وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.
وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.
وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".
ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:49 AM
في ولاية أوهايو الأمريكية وينتظرهم سجن لمدة 30 يومًا
لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.
وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.
وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.
وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.
وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".
ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.
، بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.