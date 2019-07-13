محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة. والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي. وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن. مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-13 قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة. والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي. وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن. Advertisements 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 11:38 AM قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة. والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي. وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن. ، مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة ،

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