فيديو .. شابان يُنقذان 3 أطفال من النيران في "شرائع مكة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

سطر شابان سعوديان موقفاً بطولياً عندما استطاعا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة إثر اندلاع حريق بشقتهم في حي الخضراء بالشرائع في مكة المكرّمة.

وتداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات أظهرت تعالي صيحات الأطفال المحتجزين داخل شقة في حي الخضراء بالشرائع، ولم يتضح ما إذا كانت عائلتهم موجودة، وذلك إثر نشوب حريق داخل المبنى وتصاعد الأدخنة.

وتدخل شابان وتصرّفا بحكمة بتوجيهات الجيران الذين وُجدوا في موقع الحادث، وخلال دقائق تسلقا مظلة المركبات الخاصة بالمنزل ليتمكّنا من الوصول إلى نافذة الأطفال.

وقام أحدهما بمساعدة الآخر بقص حديد النافذة واستطاعا إخراج وإنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم الأدخنة وألسنة الحريق، فيما نُقل أحد الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المغرّد "خالد": موقف بطولي إنساني تم -بعون الله وتوفيقه- أمس الخميس ١٤٤٠/١١/٨ مساعدة ثلاثة أطفال في أثناء نشوب حريق داخل شقتهم بالشرائع، مخطط الخضراء، في مكة المكرّمة، على أيدي اثنين من شبابنا الأبطال، هما إبراهيم حسين عسيري؛ وعبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني.