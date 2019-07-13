اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالرياض .. وأسرته ترصد مكافأة مالية للعثور عليه

اختفى مواطن في ظروف غامضة منذ 21 يوماً بالرياض . وناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه. وقالت شقيقة المفقود وفقاً لـ “سبق” ، أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال. وأضافت بأنه “فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه”.